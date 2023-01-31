“فيتروبلان الجيري”.. مخبر تطوير وإنتاج للشتلات الفلاحية بشراكة جزائرية-إيطالية

يعتبر مختبر “فيتروبلان الجيري” بالشراكة مع الإيطاليين والمختص في إنتاج الشتلات عبر الأنسجة أول مخبر على مستوى الافريقي والرابع عالميا.

فيتروبلان الجيري المختص في إنتاج شتلات عبر الأنسجة هو أول مخبر على مستوى الافريقي والرابع عالميا

والذي ينتج أكثر من 8 ملايين شتلة سنويا من مختلف الأنواع ،وهي نتيجة شراكة جزائرية إيطالية متخصصة في إنتاج حامل الطعوم والأشجار المثمرة بطريقة عصرية.

بالاضافة للزراعة النسيجية التي تعتبر أساسية للزراعة العصرية ،كما تتميز بالسرعة والتجانس والبنية السليمة للشتلة.حيث يتم تطوير هذه التقنية بفضل الابحاث واستعمال احدث التكنولوجيا الفلاحية.

وحسب مدير العام مراد بوصوف “للنهار” فإن القدرة الإنتاجية للمشتلات قد تصل إلى 15 مليون مشتلة مستقبلا،

كما أكد ذات المتحدث، أنه بإمكان الفلاح جزاىري غرس اي منتوج دون انتظار وقت الغرس على اعتبار أن شتلة معالجة تتكيف مع أي تربة بعد قيام فريق مختص بدراسة كل جوانب في الأرض مهيئة للغرس وفحص التربة ودراسة مناخ المنطقة وتحديد نوع تاشتلة التي يتم غرسها حيث تأتي الثمار بعد سنتين فقط.

بالاضافة إلى مرافقة المختصين للفلاحين لمدة سنة كاملة بعد اقتنائهم مشتلات، وتخضع الشتلات للمعاينة الصحية والجينية الصارمة لكل مراحل العلمية الإنتاجية من أجل الحصول على شتلة مصادق عليها.

المدير العام أكد أنه يتم توظيف حولي 200 عامل من بينهم مختصين تلقوا تكوينا في ايطاليا.

كما أن المؤسسة تفتح أبوابها لطلبة جامعة سعد دحلب لتربص الميداني ،موضجا ذات المسؤول أنه سيتم قريبا فتح اول مركز للبحوث وتحليل البيولوجي بالبليدة يتوفر على احدث المعدات عالميا يتكون من خبراء إيطاليين وجزائريين لدراسة مختلف المشتلات وتطوير جميع تانباتات التي هي في طريق الانقراض.