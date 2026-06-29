فيتنام تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر

استقبل رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، صبيحة اليوم الإثنين، بمقر المجلس، شان كوك هانه، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الجزائر، الذي أكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة، أعرب عزوز ناصري عن تقديره لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وفيتنام. والتي تستند إلى رصيد نضالي مشترك ضد الاستعمار. وإلى قيم التضامن والوفاء والدفاع عن السيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. مشيداً بما يطبعها من ثقة متبادلة وتوافق سياسي راسخ.

كما شكل اللقاء سانحة لاستعراض التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية. لاسيما منذ ارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في نوفمبر المنصرم.

ونوه رئيس مجلس الأمة بالانسجام الذي يميز مواقف البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية. خاصة بشأن القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضايا التحرر الوطني واستكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي سياق متصل، أكد عزوز ناصري أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي أهمية خاصة لتطوير علاقاتها مع جمهورية فيتنام الاشتراكية. والعمل على تجسيد مضامين الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها في نوفمبر المنصرم. من خلال دعم الحوار السياسي المنتظم. وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز المبادلات التجارية. إلى جانب توثيق الروابط الثقافية والإنسانية. بما يعكس الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين في بناء تعاون متوازن ومستدام يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.

كما استعرض عزوز ناصري جانباً من التوجه الإفريقي للسياسة الخارجية الجزائرية. مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية لفائدة القارة الإفريقية. وفي مقدمتها تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار دولار أمريكي، عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. لتمويل مشاريع تنموية في عدد من الدول الإفريقية، تشمل قطاعات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، تجسيداً لالتزام الجزائر الراسخ بدعم التنمية والتكامل الإفريقي.

ومن جانبه، أعرب السفير شان كوك هانه، والذي أدى زيارة وداع لرئيس مجلس الأمة، بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا، عن بالغ شكره على حفاوة الاستقبال. معرباً عن اعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر. وما لمسه خلالها من تعاون وتسهيلات أسهمت في أداء مهامه في أحسن الظروف.

السفير الفيتنامي أكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الجزائر. معرباً عن ارتياح فيتنام لمستوى التعاون القائم. ورغبتها في توسيعه ليشمل مجالات أوسع، لاسيما الفلاحة، والصناعة، والثقافة، وغيرها من القطاعات الواعدة. بما يترجم الإرادة السياسية المشتركة إلى مشاريع ملموسة من شأنها رفع حجم المبادلات التجارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الثنائية.

كما أشاد السفير الفيتنامي بتوافق مواقف الجزائر وفيتنام إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية. مؤكداً دعم بلاده للدور الذي تضطلع به الجزائر على الصعيدين الإفريقي والدولي. ومثمناً إسهامها في تعزيز الأمن والتنمية والتعاون داخل القارة الإفريقية. في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

أما فيما يتعلق بالتعاون البرلماني، أكد رئيس مجلس الأمة حرص المجلس على توسيع آفاق الشراكة مع الجمعية الوطنية لجمهورية فيتنام الاشتراكية. عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والتجارب التشريعية. وتعزيز التنسيق داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

مشدداً على أهمية الارتقاء بالدبلوماسية البرلمانية لتضطلع بدور أكثر فعالية في مرافقة الشراكة الثنائية، ومواكبة جهود الحكومتين في تنفيذ برامج التعاون. مبرزًا في هذا السياق الدور الذي يمكن أن تؤديه مجموعات الصداقة البرلمانية في ترسيخ جسور الحوار والتواصل.

وفي ختام اللقاء، وجه السفير دعوة شفهية إلى عزوز ناصري للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية. بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة.