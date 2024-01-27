فيتوريا: “خروج الجزائر مفاجأة كبيرة حدثت في دور المجموعات”

أبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري، تفاجؤه الكبير من اقصاء المنتخب الوطني، والتونسي، من دور مجموعات كأس أمم إافريقيا 2024، بكوت ديفوار.

ونقل موقع “العربي الجديد” تصريحات فيتوريا، في مؤتمره الصحفي: “بالنسبة لس أعتبر خروج الجزائر، وتونس، مفاجأة ضخمة حدثت في دور المجموعات”.

كما أضاف: “نحن في منتخب مصر، سنعمل على التأهل إلى الأدوار القادمة، رغم كثرة الاصابات، انا مستعد لتحقيق الفوز، لاننا نحترم كل المنتخبات”.

وتابع روي فيتوريا: “كل المنتخبات التي تفكر بأهداف كبيرة تعلم أنها ربما تواجه بعضها، ولا يوجد منتخب واحد قوي جداً، كل المشاركين في المسابقة القارية جيدون جداً”.

يذكر أن منتخب مصر، سيواجه منتخب الطونغو الديمقراطية، يوم غد الأحد، برسم الدور الـ16 من نهائيات أمم إفريقيا 2023، الجارية بكوت ديفوار.