فيتوريا: “لا يمكنني ضمان الفوز أمام المنتخب الجزائري”

تحدث مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، عن المواجهة الودية التحضيرية التي ستجمعهم بالمنتخب الوطني.

ونقل موقع “القاهرة 24″، التصريحات التي أدلى بها فيتوريا، في ندوته الصحفية، أين قال: “ليس هناك ضمانات للفوز على الجزائر”.

كما أضاف: “منتخب الجزائر صعب، ولديه تشكيلتين من اللاعبين المميزين، ولو قام مدربه باستبدال فريقه بكامله، وإشراك البدلاء لن تشعر بوجود تراجع في الأداء”.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيواجه نظيره المصري، في لقاء ودي تحضيري، يوم 16 أكتوبر الجاري بملعب “العين”، بأبو ظبي.