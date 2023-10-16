فيتوريا يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الجزائر

كشف مدرب المنتخب المصري، روي فيتوريا، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الإثنين، في مواجهة المنتخب الجزائري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، الأسماء اللاعبين الذين سيدخلون هذه المواجهة كأساسيين.

واختار المدرب روي فيتوريا، اقحام نجومه الأكثر جاهزية، في بداية هذه المباراة، على غرار محمد الشناوي، محمد صلاح، تريزيجي، والبقية.

ومن المقرر أن تنطلق ودية المنتخب الوطني، ضد نظيره المصري، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر