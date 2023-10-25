فيتو روسي-صيني ضد مشروع قرار أمريكي حول غزة بمجلس الأمن

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو)، اليوم، في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي لا يدعو لوقف العمليات العسكرية في غزة.

وقال المندوب الصيني في هذا الصدد: “مشروع القرار الأمريكي لا يذكر أن فلسطين محتلة منذ وقت طويل ونحن نعارض عدم دعوة المشروع الأمريكي الأطراف لوقف الاستخدام العشوائي وغير المتكافئ للقوة”.

وأَضاف: “أي قرار غامض بشأن الحرب والسلام غير مسؤول وخطير ويمهد لعمل عسكري واسع النطاق”.

اما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال:

“مشروع القرار الأميركي هو بمثابة ترخيص من المجلس لمواصلة الهجوم الصهيوني، والولايات المتحدة لا تريد لقرارات مجلس الأمن التأثير على عملية الإحتلال”

وأضاف ذات المتحدث: “لا يمكن السماح بتمرير مشروع القرار الأميركي لأنه سيفقد المجلس مصداقيته تماما”.

هذا ولا يدعو مشروع القرار الأمريكي إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، كما انه يشدد على حق الكيان في الدفاع عن نفسه.