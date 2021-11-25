فيتيس يعلن تعرض درفلو لإصابة قوية

أعلنت إدارة نادي فيتيس، الهولندي، عن تعرض لاعبها الجزائري أسامة درفلو، لإصابة قوية، ستبعده عن تشكيلة الفريق في الأوروبا ليغ.

وكشفت إدارة النادي الهولندي، عبر حسابها الرسمي، أن الاصابة التي تعرض لها درفلو، كانت خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

كما لم يتمكن الدولي الجزائري، من استكمال الحصة التدريبية الأخيرة لفريقه، بعد تعرضه لتدخل خشن من أحد زملائه.

ولم تحدد بعد إدارة فيتيس، مدة غياب أسامة درفلو، الذي سيخضع لفحوصات معمقة، لتحديد مدى خطورة اصابته

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