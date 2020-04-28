فيدرالية أولياء التلاميذ تقترح.. انتهاء الموسم الدراسي يوم 29 افريل واعتماد معدلات الإنقاذ

قالت رئيسة فيدرالية اولياء التلاميذ، جميلة خيار، إنها اقترحت جملة من الحلول لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، وهذا قصد إنقاذ الموسم الدراسي،وتنظيم الامتحانات في ظروف حسنة .

وأضافت خيار في تصريح لـ ” النهار اون لاين “، انها اقترحت اأن يتم انهاء الموسم الدراسي في 29 اأفريل الجاري، باعتبار ان السنة الدراسية تنتهي غالبا في نهاية أفريل

اعتماد معدلات الإنقاذ للبيام والسانكيام

كما أشارت ذات المتحدثة، إلى انها اقترحت الاعتماد على معدلات الإنقاذ أي باحتساب معدل 4 او 4.5 بالانتقال الى القسم الأعلى في كل من السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ابتدائي مع إلغاء متحان شهادة التعليم الابتدائي واحتساب معدلي الفصل الأول والثاني، مع الاعتماد ايضا على معدل الإنقاذ في هذه المرحة أيضا .

كما اقترحت اعتماد معدل الإنقاذ بـ 9 او 9.5 من 20 بالنسبة لسنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط مع احتساب معدلات الفصلين الأول والثاني، إضافة إلى إلغاء شهادة التعليم المتوسط واحتساب معدلات الفصلين الأول والثاني واعتماد الإنقاذ بمعدل 9 و9.5 لهذه المرحلة ايضا .

وبالنسبة للتعليم الثانوي، اقترحت خيار ايضا اعتماد معدل الإنقاذ بالنسبة لسنوات الأولى والثانية ثانوي بعد احتساب الفصلين الأول والثاني .

وقالت خيار إن اعتماد معدل الإنقاذ تم اقتراحه وهذا كمساعدة للتلاميذ الذين فشلوا في حصول على معدلات في الفصلين الأول والثاني لأسباب مبررة .

تنظيم البكالوريا شهر سبتمبر

وأضافت ذات المتحدثة، انها اقترحت على وزير التربية تنظيم البكالوريا شهر سبتمبر وفي حال عدم قبول مقترح الغاءالبيام، يتم تنظيم كل الامتحانات شهر سبتمبر .

إلغاء عطلة الخريف وتقليص عطلتي الشتاء والربيع إلى 5 أيام

كما اقترحت فيدرالية أولياء التلاميذ إلغاءعطلة الخريف وتقليص عطلتي الشتاءوالربيع الى 5 أيام فقط، وهذا لربح 25 يوم يتم إضافتها للموسم الدراسي.