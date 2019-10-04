فيدرالية الناقلين تراسل الحكومة للترخيص لإستيراد حافلات مستعملة أقل من 5سنوات

راسلت الفيدرالية الوطنية لنقل المسافرين و البضائع، الحكومة من أجل الترخيص لإستيراد الحافلات المستعملة في قانون المالية 2020.

وكشف عبد القادر بوشريط رئيس الفيدرالية في اتصال مع “النهار”، بأن الاتحادية تنتظر رد الحكومة على هذا المقترح في الأيام المقبلة.

وأكد بوشريط في حديثه لـ”ـالنهار اون لاين” بأن 50 بالمائة من الناقلين الخواص راغبون في استيراد حافلات مستمعلة من اوروبا.

كما يمكن لهذه الحافلات المستعملة لمدة مابين 3 إلى 5 سنوات أن تستجيب للمعاير الدولية أفضل من تلك الجديدة التي يتم استيرادها حاليا.

و ستمكن عملية استيراد الحافلات المستعملة من الاستغناءعن حافلات يزيد عمرها عن 20 سنة لا تزال تنشط.

وأكد بوشريط على أن الناقلين لهم الإمكانيات اللازمة من أجل إستيراد هذه المركبات بدون الحصول على أي دعم من الدولة.

وأشار في الأخير إلى أن هذا الإجراء يمكن إدراجه في قانون المالية 2020 أو يمكن ادراجه بعد ذلك كمادة إضافية