فيدرر يختتم مسيرته بطريقة مؤثرة

إختتم لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر، مسيرته لما شارك مع رفاييل نادال في منتخب أوروبا أمام الثنائي الأميركي جاك سوك وفرانسيس تيافو .

وخسر الثنائي الأوروبي ضد منافسة الأمريكي، أمس الجمعة بنتيجة 4-6 و7-6 (7-2) و11-9،في كأس ليفر بلندن.

وشهد نهاية اللقاء، بكاء فيدرر و رافاييل نادال في وداعية لاعب التنس السويسري الأسطوري، وسط تصفيق حار من الجمهور الحاضر.

للإشارة، فقد أعلن سابقا روجيه فيدرر، إعتزاله ملاعب التنس عقب نهاية دورة الليفر بلندن. بعد أن حقق مسيرة حافلة بالإنجازات بعشرين تتويج في البطولات الأربع الكبرى.