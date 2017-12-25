فيديرالية أولياء التلاميذ في مسيرة سلمية لمطالبة “كناباست” بوقف إضرابها 

نظمت فيدرالية أولياء التلاميذ، اليوم، مسيرة للتنديد والاستنكار لما يحدث بقطاع التربية بعد الإضراب الذي شنته نقابة “كناباست” منذ خمسة أسابيع.

” ما ذنب التلميذ إن كان المشكل بين كبير وكبير”،”عذرا أستاذي مستقبلي أولى” وغيرها هي شعارات رفعها التلاميذ.

مطالبين بصوت واحد الأساتذة المضربين بالتوقف عن هذا الإضراب الذي يهدد مستقبلهم الدراسي، رافضين استغلالهم كورقة رابحة لتحقيق مصالحهم ومطالبهم.

وجابت هذه المسيرة شوارع مدينة تيزي وزو، انطلاقا من مديرية التربية وصولا إلى مقر الولاية أين تم الإعتصام.

ليتم بعد ذلك دخول رئيس فيديرالية أولياء التلاميذ وممثلين عن التلاميذ لمقابلة والي ولاية تيزي وزو.

الذي بدوره أكّد لهم شروع لجة وزارية في التحقيق بملف الأستاذة، كما وعدهم بمزاولة التلاميذ لدراستهم بشكل عادي بعد العطلة.