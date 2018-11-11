فيديريكا موغيريني غدا بالجزائر للتعاون في مكافحة الإرهاب

ستقوم الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، بزيارة إلى الجزائر، يوم غد الإثنين.

في إطار عقد الدورة الـ2 للحوار الرفيع المستوى حول التعاون في مجالات الأمن الإقليمي و مكافحة الإرهاب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد.

و سيترأس وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل مناصفة مع موغيريني، أشغال الحوار الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2017 ببروكسيل.

و يبرز ذات المصدر، أن الطرفين سيواصلان بهذه المناسبة المناقشات بشأن التهديدات الإرهابية و علاقاتها بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

و سيبحثان الطرق و السبل الكفيلة بتعميق تعاونهما في هذا المجال، كما سيقومان بتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة للمسائل الإقليمية و الدولية ذات الإهتمام المشترك.