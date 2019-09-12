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فيديوهات على “الفايسبوك” تفضح شخص يمارس الشعوذة وطقوس السحر بتيارت

أخبار الجزائر
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فيديوهات على “الفايسبوك” تفضح شخص يمارس الشعوذة وطقوس السحر بتيارت
بقلم د.داود

قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزمالة الأمير عبد القادر في تيارت بتفحص مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

وتبين خلال الفحص وجود مقاطع فيديو على شبكة الأنترنيت، تتعلق بمشتبه فيه يمارس فيها طقوس العرافة وأفعال تتعلق بالشذود الجنسي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإنه تبين أن المشتبه فيه يأخذ صور وفيديوهات لأشخاص دون علمهم.

كما تم تفتيش مسكنه وحجز كتب وبعض المنشورات تتعلق بالسحر والشعوذة ليتم تقديم المشتبه فيه أما م وكيل الجمهورية.

وقرّر وكيل الجمهورية إيداعه بمؤسسة إعادة التربية بقصر الشلالة بتهمة إنتهاك حرمة حياة خاصة عن طريق التسجيل وأخد صور، ممارسة أفعال الشدود الجنسي، و طقوس العرافة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=699002

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