فيديو: إستشهاد 9 شباب إثر قصف مخيم نور شمس بطولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إستشهاد 9 شبان في مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وحسب وكالة الأنباء “وفا”، فإن “قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم. ما أدى إلى استشهاد 9 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة. جرى نقلهم إلى مستشفى ثابت ثابت”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ الساعة 3 من فجر الخميس، عملياته في مخيم نور شمس للاجئين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات. وشرعت بتدمير ممتلكات وتجريف شوارع وبنى تحتية.

كما أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعًا للتجوال.

وإعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 مواطنين على الأقل، بينما يعمل على اقتحام عدد كبير من المنازل.

وأشاروا إلى حدوث انقطاع في الكهرباء والإنترنت جرّاء تدمير الشبكات من قبل الجرافات.

وقال الشهود أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وسُمع وقوع انفجارات في عدد من أحياء المخيم.