فيديو.. إعتداء عنيف على سياح مصريين في تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من الأتراك على سياح مصريين في ميدان تقسيم بمدينة إسطنبول.

وحسب ما أظهره الفيديو، جاء الاعتداء على المصريين بعد اعتراضهم على الفاتورة. حيث تم تسجيل أطباق لم يطلبوها ولم يتم تقديمها لهم من قبل القائمين على المطعم.

وأظهر الفيديو اعتداءات بالأيدي من قبل الأتراك على المصريين، ونشوب مشاجرة بالأيدي بينهم بأحد شوارع ميدان تقسيم في إسطنبول.

ويأتي هذا، بعد يوم واحد من واقعة اعتداء أتراك على مواطن كويتي وأسرته بالضرب العنيف خلال قضائهم عطلة سياحية بتركيا والذي أثار جدلًا واسعًا.