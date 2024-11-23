فيديو.. إنهيار أرضي يبتلع منازل بسكانها في الكونغو

تسببت أمطار غزيرة في إنهيار أرضي جرف العديد من المنازل شرقي جمهورية الكونغو، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

ولقي 10 أشخاص على الأقل، حتفهم، من بينهم 7 أطفال من عائلة واحدة، بسبب الإنهيار الأرضي.

وقال حاكم إقليم ساوث كيفو، توماس باكينغا، إن أحد سكان قرية كابولو في الإقليم فقد زوجته و7 أطفال في الإنهيار الأرضي. وتوفي طفل آخر في مكان آخر.

مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار البحث عن أشخاص آخرين مفقودين.

وقالت إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية إن الفيضانات جرفت 9 منازل. وإن 31 منزلا آخر تعرضت لأضرار، وذكرت أن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص.