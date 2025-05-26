فيديو.. الرئيس الفرنسي يتلقى صفعة من زوجته

أثار مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو يتلقى صفعة من زوجته بريجيت، جدلا كبيرا، خلال الساعات الأخيرة.

وأحدث مقطع الفيديو، ضجة كبيرة في فرنسا، واثار موجة كبيرة من التعليقات، لهذا المشهد. الذي تم إلتقاطه أثناء هبوط طائرة الرئيس في الفيتنام، وتم تفسيره بطرق مختلفة.

ووصل ماكرون، الأحد، إلى فيتنام، في مستهل جولته الرئاسية في آسيا، حيث كان مرفوقا بزوجته بريجيت.

وقال موقع “بي إف إم تي في” الفرنسي، إن مقطع فيديو للرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت اثار موجة كبيرة من الجدل.

وأضاف الموقع، أن الفيديو الذي التقطته وكالة “أسوشيتد برس”، يظهر بريجيت توجه صفعة على وجه ماكرون أثناء خروجهما من الطائرة.

وقد بدت على ماكرون بعض الدهشة للحظات، قبل أن يستعيد توزانه البروتوكولي ويغادر الطائرة.

وخلال هبوطهما على متن سلم الطائرة، حاول ماكرون الإمساك بذراع زوجته، لكنها رفضت وابتعدت.

كما شكك البعض في صحة الفيديو، حيث قال مقربون من الإليزيه في البداية إن الفيديو تم تعديله بالذكاء الاصطناعي. ليتم التأكد من صحته فيما بعد.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، علق الإليزيه بالقول إن ما حدث كان “لحظة ودية” ومجرد شجار بين الزوجين. مشددا على أن الحادث لا يحمل أي دلالة سلبية.

هذا وستستمر الجولة التي بدأها الرئيس الفرنسي، لمدة أسبوع، وتشمل محطات أخرى في كل من إندونيسيا وسنغافورة.

https://x.com/RMCInfo/status/1926884508537634989