فيديو.. اليوتيوبر الشهيرة بـ “كارولين” تكشف القصة المؤثرة لإسلام زوجها السويدي
كشفت اليوتيوبر الجزائرية المقيمة في السويد، شهرزاد الشهيرة بـ “كارولين”، القصة المؤثرة لاعتناق زوجها السويدي للإسلام من أجل الزواج منها.
وخلال نزولها ضيفة في برنامج 360° مع الزميل ياسين كنطاش، تحدثت شهرزاد عن لحظة اعتناق زوجها السويدي “توم” للدين الإسلامي في الجزائر وبالضبط في ولاية تيارت.
وقالت كارولين: تزوجت في السويد ومستحيل في ديننا الإسلامي زواج المرأة من رجل على غير دينها.. القلب وما يهوى ولو لم يكن يحبني لن يعتنق الإسلام من أجلي.
وتابعت: كانت لحظات مؤثرة جدا لحظة نطق زوجي بالشهادتين في مسجد بتيارت.. كان رفقة والدي وفرحتي كانت كبيرة”
ومن المنتظر أن تنزل المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي ضيفة على قناة النهار في برنامج لقاء 360° في حوار شيق وناري.
وللإشارة، وصلت اليوتيوبر الشهيرة إلى مطارالجزائر الدولي في زيارة إلى بلدها الأم بعد غياب 10 سنوات، وحظيت باستقبال أسطوري من معجبيها ومحبيها في الجزائر.
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شهد مطار هواري بومدين اليوم الإثنين حضور المئات من المعجبين والمعجبات لإستقبال المؤثرة ونجمة اليوتيوب والأنستغرام شاهيناز المعروفة بإسم كارولين.
حيث تعيش المؤثرة كارولين وهي جزائرية الأصل تنحدر أصولها من ولاية تيارت، بالسويد منذ 10 سنوات، أين غادرت تراب الوطن دون رجعة سنة 2011.
كما تعرفت كارولين على مواطن سويدي في الخميسنيات من العمر، وبعد قصة حب بينهما تزوجا، وخلفت منه بنتين.
واشتهرت اليوتوبرز كارولين بلهجتها الجزائرية، التي تستعملها في مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر الانستغرام واليوتوب.
وكانت نجمة العالم الإفتراضي كارولين قد دعت معجبيها ومحبيها في بث على المباشر على صفحتها الرسمية على اليوتيوب لإستقبالها بمطار هواري بومدين.
وتمتلك كارولين قناتين على موقع اليوتيوب، وصفحة على الفايسبوك وحساب على موقع الأنستغرام. يتابعها الملاين من الوطن العربي. كما تحقق فيديوهاتها على اليوتيوب نسب مشاهدة بالملايين.