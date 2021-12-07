فيديو.. اليوتيوبر الشهيرة بـ “كارولين” تكشف القصة المؤثرة لإسلام زوجها السويدي

كشفت اليوتيوبر الجزائرية المقيمة في السويد، شهرزاد الشهيرة بـ “كارولين”، القصة المؤثرة لاعتناق زوجها السويدي للإسلام من أجل الزواج منها.

وخلال نزولها ضيفة في برنامج 360° مع الزميل ياسين كنطاش، تحدثت شهرزاد عن لحظة اعتناق زوجها السويدي “توم” للدين الإسلامي في الجزائر وبالضبط في ولاية تيارت.

وقالت كارولين: تزوجت في السويد ومستحيل في ديننا الإسلامي زواج المرأة من رجل على غير دينها.. القلب وما يهوى ولو لم يكن يحبني لن يعتنق الإسلام من أجلي.

وتابعت: كانت لحظات مؤثرة جدا لحظة نطق زوجي بالشهادتين في مسجد بتيارت.. كان رفقة والدي وفرحتي كانت كبيرة”

كارولين في برنامج 360°

ومن المنتظر أن تنزل المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي ضيفة على قناة النهار في برنامج لقاء 360° في حوار شيق وناري.

وللإشارة، وصلت اليوتيوبر الشهيرة إلى مطارالجزائر الدولي في زيارة إلى بلدها الأم بعد غياب 10 سنوات، وحظيت باستقبال أسطوري من معجبيها ومحبيها في الجزائر.

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