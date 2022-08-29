فيديو.. تشييع جثمان جورج الراسي وسط إنهيار أهله

شيعت لبنان جثمان الفنان جورج الراسي، الذي أبكى الوطن العربي برحيله إثر حادث مأساوي.

وتم تشييع جثمان الفنان، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف جبيل في لبنان، وسط حضور كبير من مُحبيه وفرقة موسيقية.

واستعدت الكنيسة من خلال وضع لافتات عليها صور جورج الراسي، كُتِبَ عليها أنت الحب، من الجمهور وأصدقائه ومحبيه.

وظهرت نادين الراسي وهي في حالة إنهيار وبكاء في وداع شقيقها. كما إنهارت شقيقته ساندرين.

وتحدثت ساندرين عن شقيقها الراحل قائلة: “جورج قلبه حنون وطيب وكريم”.

ووجهت له رسالة قائلة: “إنت عايش فييّ بروحي، الوجع بقلبي، وابنه برقبتي كل عمري”.

وعلى أنغام أغانيه ودعه مُحبيه حيث تعالت أغانيه في أركان الجزء الخارجي من الكنيسة استعدادً لوصول جثمانه.

ومع وصول جثمان جورج الراسي إلى كنيسة القديسين لأداء قداس صلاة الجنازة. تعالت الهتافات وسط انهيار تام لعائلته خاصةً والدته وشقيقته.

وحضر الجنازة، عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم راغب علامة، وصاحب الجثمان فرقة موسيقية زفت جثمانه إلى مدفنه.

وانهارت والدة جورج الراسي فور وصول جثمان ابنها قبل بدء مراسم الجنازة، وظهرت في حالة ذهول ورقصت على أنغام أغاني ابنها الراحل.

كما حملت والدته قميصه الذي توفي به أثناء الحادث الذي أودى بحياته فجر السبت، في الحدود اللبنانية السورية.