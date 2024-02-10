فيديو.. تصرف زوج أحلام في حفلها الأخير يُثير ضجة!

إنتشر مقطع فيديو لمبارك الهاجري وزوجته النجمة الإماراتية أحلام الشامسي، من حفلها الأخير، بقوة، على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة.

وظهر مبارك في الفيديو، وهو يتجه نحو زوجته الفنانة الإماراتية أحلام ويعانقها ويقبلها على جبينها بعد حفلها الذي أحيته في الرياض في المملكة العربية السعودية.

ولمس الجمهور الحب الكبير الذي يجمعهما، وتمنوا لهما السعادة الدائمة.

وأحيت الفنانة أحلام الشامسي، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة، على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت أحلام، باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: “صوت الأنا، أكتر من أول، أحتاجك أنا”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.