فيديو.. تلاوة تقشعر لها الأبدان بصوت التائب أدهم نابلسي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، على نطاق واسع، تسجيل صوتي للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي. وفي مقطع الفيديو يظهر نابلسي وهو يتلو آيات من سورة البقرة.

كما لقي التسجيل الصوتي للفنان المعتزل نابلسي، وهو يتلو آيات من سورة البقرة بصوت تقشعر له الأبدان، استحسان جمهوره. حيث نشره العديد من الدعاة والمعجبين .

وأعلن نابلسي، عن اعتزاله الغناء لأسباب دينية في مقطع فيديو قال فيه: “إحنا وجودنا في الحياة لنرضي رب العالمين ونكون مثما ربنا أمر”.

وتابع نابلسي “الهدف الذي كنت أمشي فيه لا يرضي رب العالمين والحمد لله أنا اعتزلت الغناء وهذه ليست النهاية”.

وأثار، فيديو الإعتزال، صدمة في الوسط الفني، تبعتها حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

ليعود ويخرج الفنان المعتزل عن صمته ويشرح سبب اعتزاله في اتصال مع قناة تلفزيونية ويقول: “لم أكن مخطط للتوقيت واتخذت القرار منذ 6 أشهر مع عائلتي ومحيطي وكان لازم خبر الناس”.

وعن ردود الفعل قال النابلسي: “ردود الفعل جميلة جدا وحسيت بالدعم والمساندة وأشكر الجميع”

ليعود ويوضح: “الفن لا يرضي الله، لم أقل الفن حرام ولم أتلفظ بالكلمة وأنا لست مفتي ولا شيخ لأتكلم عن هذه المواضيع.. أنا حكيت رأيي الشخصي عن نفسي وعن تجربتي فقط.. ولم أقصد أي شخص آخر”

وكشف نابلسي: “أنا أعلنت عشان أرتاح ولن أطيل الغيبة ولكن بعيدا عن الشيء الذي كنت أقدمه.. يا ريت أقدر أتلو القرآن الكريم وإن شاء الله ربنا يقدرنا وأقرأ القرآن”

نابلسي يرد على منتقديه

ورد الفنان الأردني، أدهم نابلسي، على الانتقادات التي وجهت له، بعد إعلانه اعتزال الفن، واتهام البعض بأنه وصف الفن بـ”التحريم”. كما أشار نابلسي إلى أنه “لم يتحدث بالحلال بالحرام، خلال مقطع الفيديو الذي أعلن فيه اعتزاله”.

وخلال مقابلة عبر برنامج “نبض البلد”، أضاف نابلسي “أنه كان يتحدث عن نفسه وشيء يخصه”. كما اعتبر أنه “ليس شيخا حتى يتحدث بالحلال والحرام، وأنه كان حذرا من الحديث بهذا الموضوع”.

في حين أوضح الفنان المعتزل أنه “تحدث عن نفسه فقط في فيديو اعتزاله ولم يتحدث عن الفن والفنانين”. وأشار إلى أنه “يعمل على حذف جميع الأغاني من قناته على اليوتيوب”. قائلا إنه “قام بحذف 10 أعمال، ويعمل على حذف بقية أعماله”.

طالع أيضا