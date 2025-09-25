فيديو توضيحي: إطلاق منصة “مركبتي dz” لحجز مواعيد فحص المركبات

أطلقت وزارة المحروقات والمناجم، اليوم الخميس، المنصة الرقمية “مركبتي dz”.

وتسمح المنصة الرقمية “مركبتي dz”، بحجز مواعيد فحص مطابقة المركبات.

وفي فيديو توضيحي، أشارت الوزارة إلى أن الراغب في فحص سيارته يمكنه حجز الموعد عبر الرابط www.markabatidz.energy.gov.dz.

ثم يقوم بملئ استمارة بإدخال معلوماته الشخصية كمالك للسيارة، وبعدها يدخل معلومات مركبته. وفي المرحلة الثالثة يتم حجز الموعد وتأكيده وتحميله كمرحلة أخيرة.

وستسمح المنصة الرقمية “مركبتي DZ”، بتقليص مدة معالجة الملفات. و وضع حد للطوابير الطويلة و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمؤسسات.

وسيتم الإعتماد على المنصة الرقمية “مركبتي DZ” في مركز المراقبة بالخروبة بالعاصمة كمرحلة أولى. في انتظار تعميمها تدريجيا على باقي مراكز المراقبة عبر كامل ولايات البلاد