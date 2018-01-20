فيديو جديد لرضيع ذو 5 أشهر رفقة والديه على متن قارب الموت

تحصلت النهار على فيديوهات جديدة وحصرية تظهر العائلة وطفلين رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر وأخوها الطفل الذي لم يظهر في الفيديو السابق وعمره 4 سنوات.

وحسب المعلومات التي تحصل عيها النهار فإنّ الفيديو الذي ظهر فيه أحد الحراقة وهو يحمل رضيع في القارب خلال رحلة غير شرعية.

هم ينحدرون من ولاية عين تموشنت وعائلة الرضيعة المتكونة من رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر (الظاهر رفقة أحد الشباب الحراقة).

حيث قرر الأب المغامرة بعائلته وخوض غمار رحلة غير شرعية نحو الضفة الأخرى بسبب معاناته مع السكن،

وهذا بعد عدم ورود اسمه في قائمة السكن المفرج عنها مؤخرا، حسب ما أكده أصدقاء الحراقة.