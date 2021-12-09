فيديو.. جزائريات يغرقن يوتيوبر بالذهب ولويز        

مازالت المؤثرة ويوتيوبر الجزائرية، الشهيرة بكارولين، تصنع الجدل منذ حلولها بمطار هواري بومدين بعد غياب 10 سنوات عن الوطن.

وتلقت كارولين، المقيمة في السويد، هدايا ثمينة من طرف معجبين ومحبين قدموا من مختلف ولايات الوطن لاستقبالها وإغراقها بالهدايا.

كما أطلت المؤثرة الإجتماعية على محبيها، في مباشر عبر حسابها الشخصي، عرضت فيه مختلف الهدايا. التي تلقتها من عشرات المعجبات، مندهشة من حبهم لها.

ومن بين الهدايا التي تلقتها كارولين، مجوهرات ذهب ثمينة من خواتم، حبة لويز،أقراط، إلى مجوهرات تقليدية مثل السخاب والشدة التلمسانية. في حين تلقت كارولين من محبيها، عبر مختلف ولايات الوطن، ملابس تقليدية مثل الكاراكو العاصمي، القفطان والجبة القبائلية. بالإضافة إلى هدايا أخرى اندهشت منها كارولين وأصرت على مشاركتها مع محبيها لتشكرهم على دعمهم لها.

وللإشارة، صنعت اليوتيوبر الشهيرة الجدل، عند وصولها إلى مطار الجزائر الدولي، عندما حظيت باستقبال خيالي من معجبيها ومحبيها في الجزائر.

ومن المنتظر أن تنزل كارولين ضيفة على قناة النهار، يوم غد الجمعة، عبر برنامج لقاء 360° DZـ في حوار شيق ونار. تحكي من خلاله عن كل الجدل القائم حولها منذ زيارتها إلى الجزائر.

وتنحدر المؤثرة “كارولين” واسمها الحقيقي “شاهيناز” من ولاية التيارت، غير أنها تعيش بالسويد منذ 10 سنوات. وتشارك معجبيها يومياتها مع ابنتيها وزوجها السويدي.

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