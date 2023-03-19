فيديو جو حطاب عن الجزائر يحطم الأرقام القياسية

نشر أشهر مؤثر بالوطن العربي، جو حطاب الجزائر.

أخيرا وبعد انتظار طويل أصدر أخيرا جو حطاب، أحد أبرز مدوني الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي. مقطع فيديو عن زيارته إلى الجزائر، رحلة أخذته إلى عدة مناطق من البلاد.

في الواقع، يتناول محتوى الفيديو عدة جوانب تتعلق بالجزائر، ولا سيما تاريخها. حيث أبدى جو حطاب اهتمامًا كبيرًا بثورة التحرير الجزائرية. وأكد إعجابه واحترامه لبلد مليون ونصف المليون شهيد.

بالإضافة إلى ذلك، سلط جو حطاب الضوء أيضًا على المواقع التاريخية والدينية. تلك التي تمكن من زيارتها أثناء إقامته على الأراضي الجزائرية. حيث اكتشف مسجد الجزائر الكبير، والذي وصفه بالهيكل المعماري المثير للإعجاب.

ثم قام بزيارة حديقة التجارب الحامة الواقعة في قلب العاصمة، حيث كان مفتونًا بالعدد المذهل من الأشجار التي تحيط بالمكان.

واستمرت زيارة جو حطاب في الحي القديم للقصبة بالجزائر العاصمة، وهو مكان تاريخي وثقافي مهم في الجزائر. حيث أتيحت له الفرصة لتذوق الأطباق الجزائرية التقليدية. حيث اكتشف النكهات الغنية للمطبخ الجزائري.

كما زار عدة أماكن سياحية في ولايتي البليدة وتيبازة. حيث عبر المؤثر الأردني الشاب عن اندهاشه من التنوع والثراء الطبيعي والتاريخي للجزائر.

وحقق الأخير نجاحًا كبيرًا في غضون ساعات قليلة بعد نشره على قناته في يوتيوب، حيث فاقت نسبة المشاهدات 1.6 مليون.