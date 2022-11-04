فيديو.. خلاف يتطور إلى إطلاق نار في برنامج تلفزيوني!

تطور خلاف حدث بين الجمهور الحاضر في تصوير الحصة التلفزيونية “صار الوقت”، والذي يعرض على قناة الـMTV اللبنانية، إلى تضارب في الأيدي وإطلاق نار خارج الاستديو.

وبعد إخراج الجمهور من الاستديو، انتقل الإشكال إلى الباحة الخارجية لمبنى القناة. أين حصل إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني.

واعتبر فريق عمل “صار الوقت” أن “ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض أن يكون مضبوطا”. كما اعتذر طاقم البرنامج عما حصل على الهواء. مؤكدا أن “كل شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية”.

ومن جهتها، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان. إنه “وفيما كان طلاب من “التيار الوطني الحر” يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة الـ”MTV”. تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج. واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بإطلاق النار”.

وطلب البيان من الإعلامي مارسيل غانم ألا يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام.

كما قال النائب وضاح الصادق، الذي كان يشارك في الحلقة: “أطمئن الجميع بأن لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل داخل استوديو صار الوقت. الإشكال وقع بين أمن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف”.