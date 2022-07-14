فيديو.. دب يتفاجأ بانعكاس صورته في المرآة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل دب عملاق شاهد نفسه في المرآة بالصدفة.

وتفاجأ الدب بصورته التي شاهدها في مرآة منصوبة بإحدى الغابات التي لم يحدد مكانها، وفقا ذكر موقع “إنديا تي في”.

المرآة، التي يبدو أنها أقيمت على عمود في الغابة، تلفت انتباه الدب الذي يمر عبر المنطقة. بمجرد أن يلاحظ الحيوان انعكاسه ، يصاب بالصدمة.

وشوهد الدب لأول مرة وهو يقفز بعيدًا عن المرآة ، ثم نظر إليها مرة أخرى ليجد ما إذا كان هناك بالفعل حيوان آخر. ثم انتقل بسرعة إلى الجزء الخلفي من المرآة. ليرى ما إذا كان “الدب الآخر” يقف خلفه ولكنه لم يتمكن من العثور عليه.

ونجح الفيديو في الحصول على أكثر من 14000 إعجاب ومئات التعليقات في يوم واحد فقط.