فيديو.. دنيا بطمة تمنع طليقها محمد الترك من دخول حفلها الغنائي

تداول رواد مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير للمنتج البحريني محمد الترك. أثناء محاولته الدخول لحفل طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة. بهدف مصالحتها وإنهاء انفصالهما بالصلح.

لكن محاولات محمد الترك باءت بالفشل، حيث بدا في الشريط المتداول تصدي الحراس له ومنعه من الدخول.

وظهر المنتج البحريني، محمد الترك في المقطع المصور رفقة شاب يحمل في يديه باقة ورود كبيرة.

ولكن تصدي الحرس الخاص المنتشر على مداخل السهرة الغنائية له، حالت دون إتمام الأمر. حيث باءت كل محاولاته في الدخول بالفشل، وذلك رغم مجادلته للحرس الخاص ومحاولته شرح موقفه.

وفتح الفيديو الباب أمام التكهنات حول حقيقة ما يحدث فيه. حيث لفت بعض المتابعين إلى أن الورد كان محاولة منه لإهدائه إلى دنيا بطمة من أجل إنهاء الخلاف بينهما.

وفي الوقت نفسه علق بعض المتابعين على أن طريقة منع الحراس له من الدخول. تدل على صدور أمر من الفنان المغربية بذلك.