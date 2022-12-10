فيديو.. دي جي خالد يزور مكة ويذرف الدموع

إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لنجم الهيب هوب الأمريكي الفلسطيني الأصل، الدي جي خالد محمد خالد، وهو بملابس الإحرام خلال أداء العمرة.

ونشر الفيديو، النجم الأمريكي الفلسطيني عبر صفحته على إنستغرام، وأرفقه بتعليق جاء فيه: “نحن في طريقنا إلى مكة الله! بارك الله في أخي تايسون، ووالده”.

وظهر دي جي خالد في مقطع الفيديو، وهو يذرف الدموع، خلال طوافه بالكعبة الشريفة.

وظهر الديجي العالمي مع مايك تايسون وهما يقومان بالطواف، وعلق دي جي خالد قائلا: “الثانية التي مشيت فيها في مكة نزلت الدموع.. إنها دموع الفرح.. طوال حياتي أردت الذهاب إلى مكة”.

ويوجد “دي جي خالد” في السعودية لإحياء حفلة بمهرجان “ساوند ستورم” بالعاصمة الرياض.

https://www.instagram.com/p/Cl9iUiLNWw1/