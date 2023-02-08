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فيديو.. ردّة فعل مذيعة تركية أثناء الزلزال تتصدّر الترند

بقلم نسرين محفوف
فيديو.. ردّة فعل مذيعة تركية أثناء الزلزال تتصدّر الترند
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة تركية أثناء الزلزال الذي ضرب البلاد، حيث تصدرت ردة فعلها على الهواء.

وظهرت المذيعة على الهواء اثناء قراءتها نشرة اخبارية. الا انها اللافت كان حفاظها على رباطة جأشها اثناء حدوث الزلزال.

وتابعت المذيعة النشرة بشكل طبيعي، معلنة ان البلاد تمر بهزة ارضية. واكدت انه مر حوالي الثلاثون ثانية والهزة لا تزال مستمرة.

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رابط دائم : https://nhar.tv/78KaS
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