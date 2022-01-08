فيديو رمي “السمك” من طرف صاحب شاحنة.. مديرية الصيد توضح!

علّقت، مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الطارف، حول الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أكد أن الفيديو مأخوذ على بعد متر من المكان المخصص للإتلاف داخل مركز الرسم التقني للنفايات بالسماتي بلدية الطارف. وهذا قبل دفن “السمك” بآلة الجرف.

في حين قالت المديرية، إن هذه الأسماك المقدرة بـ3.5 طن هي التي كانت محل حجز من طرف أفراد الدرك الوطني. وهذا بسبب عدم حصول ناقليها عل الشهادة الصحية للمنتوج وأن عملية الإتلاف تمت يوم الأربعاء 5 جانفي. كما حضر العملية أفراد أو فرقة الحجز لمجموعة الدرك الوطني الطارف وبيطري مصالح البيطرة الطارف.

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وأشارت مديرية الصيد، إلى أن المكان يبدو في الصور به عدة أحوال وبقايا نفايات. “لأن هناك عدة عمليات إتلاف لمواد أخرى تمت بعد عملية إتلاف الأسماك”. كما جاء رد المديرية بعد تحقيقها المعمق من صحة فيديو يظهر رمي الأسماك الزرقاء من طرف صاحب شاحنة.

وإجتمع إطارات من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ، بمقر الوزارة، في لقاء عمل. من أجل ضبط أسعار بيع منتوج السردين خلال الفترة التي ينخفض فيها الإنتاج.

ويندرج هذا اللقاء ضمن مساعي الوزارة لضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.وشارك فيها ممثلين من مديرية مراقبة نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات و تنظيم سوق المنتجات الصيدية.

ومديرية التكوين والبحث والإرشاد، ومديرية تنمية الصيد البحرى، والمركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، والمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.