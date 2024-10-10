فيديو رهيب.. إعصار ميلتون يجتاح سواحل فلوريدا ويجرف كل شيء أمامه

تسبب إعصار “ميلتون” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الخميس في انقطاع التيار الكهربائي. عن أكثر من مليوني مستهلك في جميع أرجاء الولاية.

وذكرت قناة “إيه بي سي” الأمريكية أن إعصار “ميلتون” وصل إلى اليابسة بالقرب من منطقة “سيستا كي”. في ولاية “فلوريدا” كإعصار من الفئة الثالثة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 120 ميلا في الساعة. وذلك قبل أن تتراجع قوته ليصبح إعصارا من الفئة الثانية.

كما أضافت القناة أن خدمة الطقس الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرات من وقوع فيضانات عارمة. في مدن “تامبا” و”سانت بيترسبرغ” و”كليرواتر” عقب وصول الإعصار.

ويعد إعصار “ميلتون” هو الثالث الذي يصل إلى اليابسة في ولاية فلوريدا هذا العام عقب إعصاري “هيلين” و”ديبي”.

وأظهر مقطع فيديو صادر عن وكالة الفضاء الدولية “ناسا” مشاهد مروعة لإعصار ميلتون. وهو يقترب بسرعة من الساحل الغربي لولاية فلوريدا. وسط تصاعد حالة القلق بين السكان المحليين الذين يسارعون لتحصين منازلهم والهروب من المناطق المهددة.

كما يُعتبر هذا الإعصار من الأعنف الذي يضرب المنطقة في السنوات الأخيرة، مع توقعات بتأثيرات مدمرة على مدينة تامبا وسانت بطرسبرغ.

وفقًا لتقارير المركز الوطني للأعاصير، فقد تمت إعادة تصنيف إعصار ميلتون كإعصار من الفئة الخامسة على مقياس شدة الأعاصير. وهو الأعلى ضمن هذا التصنيف.

ويصاحب هذا الإعصار رياح تصل سرعتها إلى 285 كيلومترًا في الساعة، مما يجعله أقوى عاصفة تضرب المنطقة خلال هذا القرن.

كما حذر المركز الوطني للأعاصير من احتمال حدوث تغيرات في شدة الإعصار أثناء مروره عبر شرق خليج المكسيك. إلا أنه من المتوقع أن يظل إعصارًا كبيرًا وخطيرًا عند وصوله إلى ساحل غرب-وسط فلوريدا مساء الأربعاء.