فيديو: زفاف يُنقذ قرية مغربية كاملة من الزلزال المدمر!

تمكن سكان قرية مغربية من النجاة بأعجوبة من الزلزال المدمر الذي وقع الجمعة الماضية ودمر منازلهم المبنية من الحجر والطوب.

وفي الوقت الذي وقع فيه الزلزال المدمر، كان أهل القرية يستمتعون بالموسيقى الشعبية الأمازيغية في فناء خارجي أثناء حفلة عرس.

وكان من المقرر إقامة حفل زفاف حبيبة أجدير “22 عاما” ومزارع التفاح محمد بوضاض “30 عاما” في قريته كطو يوم السبت.

وأقامت عائلة العروس حفلة تقليدية قبل الزفاف بيوم في قرية العروس “إيغيل نتلغومت”، وفقا للعادات والتقاليد.

وخلال تواجد أهل القرية في الحفلة وقع الزلزال، الأمر الذي أنقذ حياتهم جميعا من هول انهيار البيوت في كل مكان.

وأصيب شخص واحد فقط في إيغيل نتلغومت، هو أحمد آيت علي أوبلا البالغ من العمر 8 سنوات، في الزلزال عندما سقطت صخرة على رأسه وأصابته بجرح قطعي.

وكان والد العروس محمد أجدير، قد نصب خيمة كبيرة في باحة منزله لضيوف الحفل. غير أن هذه الخيمة تُستخدم الآن كمأوى للقرويين.

وقال بوضاض الثلاثاء، إن الزلزال أصابه بالخوف على زوجته وهو ينتظرها في قريته.

وأضاف قائلا: “أردنا أن نحتفل. ثم وقع الزلزال. لم أكن أعرف ما إذا كان علي أن أقلق على قريتها أم على قريتي”.

وقال السكان إن قرية أجدير الفقيرة، “إيغيل نتلغومت”، تحولت إلى أنقاض، وأصبح الكثير من سكانها بلا مأوى الآن.

وأسفر الزلزال الأكثر عنفا في المغرب منذ عام 1960 عن مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في تجمعات سكانية نائية في سلسلة جبال الأطلس الكبير بجنوب مراكش.