فيديو سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم. في حفل يعد الأول لها بعد غياب عن جمهورها ومحبيها في دبي.

وسقطت شيرين على المسرح حينما كانت ترجع للوراء بسبب السماعات، إلا أنها نهضت بمساعدة الحراس. تقول: “بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح. ويقولو شوفوا شيرين وقعت.. بس ميقعش إلا الشاطر”.

ومازحت الفنانة جمهورها قائلة: “شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال”.

يشار إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت بدأت حفلها بأغنية “خد قلبي مني”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

إلا أن فيديو لحظة سقوطها شغل وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر كالنار في الهشيم.