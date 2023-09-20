فيديو: شاب ليبي يجد والدته حيّة تحت الركام وهذه ردة فعله

تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لشاب ليبي عثر على والدته حية تحت ركام منزلها الذي تهدم جراء إعصار دانيال.

ولم يصدق الشاب أن والدته ستنجو من هذه الكارثة المفجعة، وكاد يطير من الفرحة عندما أخرجها بحذر من بين الركام والأنقاض.

وكان الإبن يقوم بالضرب على سور معدني قريب وهو ينادي على والدته، عندما سمع صوتها ينبعث من تحت أنقاض بيتها المتهدم.

وعندما سُمع صوتها، كان يتردد بخوف حتى أخذته الفرحة وصاح: “أمي حيّة”، وطلب منها الهدوء ليتمكن من إخراجها وإنقاذها.

وتفاعل العديد مع المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعرب الصليب الأحمر في ليبيا عن تفاؤله بإنقاذ العديد من الأرواح والعثور عليها حية بين أنقاض المنازل التي دمرتها الفيضانات الأسبوع الماضي.

وقال تامر رمضان، المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر: “ما زلنا نحتفظ بأمل العثور على ناجين بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد”.

وجرفت مياه بارتفاع حوالي 7 أمتار مدينة درنة الليبية، وأسفرت عن جرف صفوف كاملة من المنازل وقلبتها رأسًا على عقب في كارثة لم تشهدها المنطقة من قبل وخلفت عشرات الآلاف من الضحايا.