فيديو.. شجار عنيف بين ركاب الطائرة بسبب الكمامة

وقع شجار عنيف على متن رحلة لشركة دلتا الأمريكية، بين ركاب الطائرة بسبب الكمامة.

وفي مقطع فيديو نشره موقع TMZ الأمريكي يوم أمس السبت 25 ديسمبر. كان راكبين يتقاتلان في منتصف الرحلة، حيث لم يستطع الطاقم السيطرة عليهما.

واستدعى الأمر تدخل العديد من الركاب الآخرين للفصل بين المتخاصمين. وبحسب ما أوردته قناة RT الروسية، فقد اندلعت مشادة بين الرجلين حول ارتداء القناع.

ورفض أحد الركاب، الذي بدا مخمورًا، ارتداء القناع وبدأ في إحداث فوضى في المقصورة. ما دفع الثاني إلى التقدم له بملاحظة، واندلع بذلك الشجار.

وهبطت الطائرة، التي كانت في طريقها من لوس أنجلوس، إلى ممفيس وجهتها النهائية دون تأخير. من جهتها أصدرت شركة دلتا بيانا ردا على الحادث، حيث أعلنت فتح تحقيق في الأحداث على متن طائراتها.

طالع أيضا:

ركاب يدفعون طائرة للحاق برحلتهم