فيديو صادم.. العثور على “حروز” ألقتها امرأة في البحر بسانت أوجان بالعاصمة

تكشف لقطات فيديو متداولة منذ ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام شباب برصد محاولة امرأة رمي سحر في شاطئ البحر.

وتظهر تلك اللقطات المصورة كيف راح أحد المصطافين يفك ذلك السحر ويفتحه وهو يتلو آيات من الذكر الحكيم.

وقال المصطاف الذي رصدته اللقطات المصورة وهو يتحدث عن كيفية رصد السحر، إنه شاهد امرأة تلقيه في البحر، فسارع لاستخراجه.

وأوضح المتحدث أن ذلك الطلسم كان مثبتا بإحكام مع مرآة صغيرة وكتابات.

وخلال لحظات تسجيل الفيديو، قال مكتشف السحر إن المرأة التي ألقته في البحر عاودت الظهور بموقع الحادثة، غير أن لم يجر تصويرها.

وفور فكّ الطلسم، قرر مجموعة من الشباب نقله لمسجد الأمّة ليرقيه الإمام.

ويذكر أنّ فيديوهات مشابهة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويرها داخل مقابر وفي شواطئ، كان آخرها بولاية بومرداس.

وحذر أئمة ومحامون من تفاقم ظاهرة السّحر في الجزائر، خاصة في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تردعها.