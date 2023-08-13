فيديو صادم.. بقرة متوحشة تهاجم طفلة وتدهسها بعنف

إلتقطت عدسات كاميرات المراقبة، فيديو صادم، لبقرة هاجمت طفلة صغيرة في الهند بكل وحشية ودهستها مرات عديدة.

وإنتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي بكثرة، وأظهر سيدة تمشي في الطريق برفقة طفليها خلف بقرة وعجلها.

وفجأة استدارت البقرة نحوهم وهاجمت الطفلة التي تبلغ من العمر 11 عاما ورمتها على الأرض ودهستها. وجرتها عدة مرات دون أن يتمكن أحد من الاقتراب.

وفيما بعد قام بعض المتفرجين بإلقاء الحجارة على البقرة، وأنقذوا الطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى مصابة بجروح كثيرة.

فيما قالت وسائل إعلام هندية محلية إن الطفلة بحالة صحية مستقرة.