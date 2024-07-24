فيديو صادم.. حوت ضخم يحطم قارب صيد في عرض البحر

أظهر مقطع فيديو ظاهرة نادرة الحدوث فى عالم البحار المحيطات، حوتا ضخما، يهاجم قارب صيد صغير، قبالة ساحل نيو هامبشاير.

وقال جريج باكيت من جروفلاند، الذي كان على متن قارب الصيد مع ريلاند كيني: “لم نره لبضع دقائق. ثم ظهر وهبط مباشرة على عارض القارب”.

وقال كيني: “لقد نظرت للأعلى ورأيت القارب يميل، وقلت: الطريقة الوحيدة لتجنب ذلك هي مجرد القفز بعيدًا”.

وقال وايت ياجر، 19 عامًا، من ولاية ماين، إنه وشقيقه كولن، 16 عامًا، كانا يصطادان على بعد ميل واحد. قبالة ساحل نيو هامبشاير لأنهما. واكتشف كولن الحوت وبدأ التسجيل، ويظهر الفيديو الخاص به وايت في المقدمة.

وقال كولن: “لقد رأيته يرتفع لذا كنت محظوظًا بما يكفي لأواجه الاتجاه الصحيح”.

وأضاف ياجر: “لقد رأيته قادمًا، وقلت لنفسي: أوه، سوف يصطدم بالقارب، ثم بدأ ينقلب نوعًا ما”.

وتابع باكيت: “عندما استدرت، كان رأس الحوت قد هبط بالفعل على المحرك، فجأة، نظرت إلى الأسفل، وكان القارب يرتفع، والعارضة تنزل إلى الماء.”

وأضاف كيني “بدا كل شيء وكأنه يسير ببطء، كان الأمر غريبًا حقًا. كان الجميع يقولون: “أوه، لقد مرت ثماني ثوانٍ. كيف تحركت بهذه السرعة؟”. لكنها كانت حركة بطيئة تقريبًا، مثل الفيلم.”

ويُظهر مقطع الفيديو الخاص بـ Yager الحوت وهو يخترق ويدفع الأسماك خارج الماء. عندما ينغلق فم الحيوان الضخم، يسقط على الجزء الخلفي من قارب الصيد القريب وعلى متنه رجلان.

وقفز أحد الرجلين وألقي بالآخر في البحر بينما كان قاربهما يتدحرج. ولحسن الحظ، لم يصب أحد بجروح خطيرة.

وقال كيني: “إنها معجزة أن أكون على قيد الحياة”. “لا أعرف ما الذي كان يدور في رأسي”.

وأكد بيان صادر عن خفر السواحل الأمريكي أن الوكالة تلقت نداء استغاثة. بعد أن تسبب الحوت في انقلاب القارب المركزي الذي يبلغ طوله 23 قدمًا.

وأكد خفر السواحل أيضًا أن الرجال الذين كانوا على متن القارب تم انتشالهم من قبل طواقي آخرين.