فيديو صادم.. رضيع يتجول بمسدس ويسحب الزناد!

وثقت كاميرات مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأمريكية، لحظات مرعبة لرضيع لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص.

وأظهر مقطع الفيديو المرعب، والذي تم تداوله بقوة، الرضيع وهو يتجول بالمسدس في ممر بين الشقق. مصوبا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو لأول مرة، لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دهشة وغضب المستخدمين.

ويظهر الرضيع في الفيديو، وهو ويتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو.

وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى بعض الجيران الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة.

ووصلت عناصر الشرطة اإلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

ونفى والد الرضيع امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن إبن عمه الذي كان يقيم معه “هو من يمتلك واحدا”.

مضيفا أنه وزوجته مريضان وأنه كان يحاول البقاء مع الطفل لرعايته، لكن لا بد أن مرضه شتت انتباهه بينما وضع الطفل يديه على السلاح.

وأخذ رجال الشرطة يسألون الطفل الصغير: “أين وضعت هذه اللعبة؟” خلال تفتيش الشقة.

ليعثروا في النهاية على المسدس من نوع “سميث وويسون” عيار 9 ملم في درج مكتب، وتم القبض على الأب.