فيديو صادم.. رفضوا منحه الخبز مجانا فإعتدى عليهم بواسطة كلب شرس!

أخبار الجزائر
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فيديو صادم.. رفضوا منحه الخبز مجانا فإعتدى عليهم بواسطة كلب شرس! من أمام مخبزة بالمنيعة
بقلم ع.ب

أظهر مقطع فيديو صادم، تحصلت عليه “النهار”، إقدام شاب على تحريض كلبه الشرس على عمال بمخبزة تقع بالمنيعة.أين قام الكلب بعض العامل في رجله وحاول سحبه بالرغم من محاولة الشاب تحرير نفسه الي غاية أن نزع حذائه.

و كشف “ب. ع”، صاحب المخبزة التي وقع بها الحادث، في تصريح لـ”النهار”، إن شابا كان مصحوب بكلب شرس أراد الحصول على الخبز مجانا من المخبزة من عامل كان يجلس خارجا في انتظار تخمر العجين بسبب الحرارة. بعد رفض العامل تلبية طلبه قام بتحريض كلبه الشرس عليهم.أين قام الكلب بعض رجل العامل وجره.قبل أن يتم إفلاته.مضيفا أن العامل تعرض للحقرة من طرف هذا الشاب.

https://web.facebook.com/DZplusofficiel/videos/494438305002241


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1016168

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