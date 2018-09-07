فيديو صادم.. شاب يسرق حذاء من المسجد بباتنة !!

رصدت كاميرا المراقبة بمسجد أبي ذر الغفاري فسديس بباتنة، شخصا متلمبسا بسرقة حذاء رياضي من أمام المسجد.

وحسب ما أظهره الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فإن شخصا نزع حذائه ودخل إلى المسجد من أجل الصلاة.

قبل أن يلحق به شخص آخر، الذي لعب دور أنه يهم بالدخول إلى المسجد ونزع حذائه هو الآخر ودخل إلى المسجد، قبل أن يخرج منه بعد ثواني.