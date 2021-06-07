فيديو صادم.. شاب يقفز من أعلى صخرة الروشة ببيروت ليصطدم بقارب!

إنتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الإجتماعي بقوة خلال الساعات القليلة الماضية يُظهر شابا وهو يقفز من أعلى صخرة الروشة الشهيرة ببيروت في لبنان. ليصطدم بقارب كان يعبر مغارة الصخرة.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد لقي الشاب وهو سوري الجنسية، حتفه، بعد هذا الحادث المؤسف.وقال الدفاع المدني اللبناني، إن الشاب توفي على الفور بينما أصيب راكب في الزورق بكسر في يده.مضيفين إن الشاب ينحدر من التابعية السورية، وقضى جراء قفزه عن صخرة الروشة، وسقوطه على مواطن أثناء مروره داخل زورق سياحي تحت الصخرة.

وحسب بيان لذات الهيئة، فقد إنتشل عناصر الدفاع المدني، جثة الشاب السوري، وتم نقلها لمستشفى رفيق الحريري الحكومي بلبنان.فيما تم نقل الشاب المصاب، والذي سقط فوقه الضحية أثناء مروره في المركب، إلى مستشفى الجامعة الأمريكية لتلقي العلاج اللازم.

ونقلت تقارير إعلامية محلية، عن أصحاب القارب، إن الشاب توفي في الحال بعد إرتطامه بهم، مُعلنين عن جاهزيتهم لتحمل كافة المسؤوليات.وطالب المعنيون، من محافظ بيروت، ضبط الأنشطة التي تقام على صخرة الروشة بسبب الفوضى الكبيرة الموجودة.مؤكدين أنهم كانوا يقومون بعملية إنقاذ لشاب آخر كان قد قفز قبله.

https://www.facebook.com/ajmubasher/videos/197295958918634