فيديو صادم.. ضباط سجون يعتدون على سجين حتى الموت بنيويورك

تداولت صفحات ومواقع إعلامية، مقطع فيديو، لسجين أمريكي من أصل أفريقي يتعرض للضرب حتى الموت على يد ضباط سجن .

وأفادت مصادر إعلامية، أن هذا الحادث الذي اثار غضبا انفعالا واسعا في البلاد وقع في سجن بالقرب من نيويورك. كما تم تصويره بواسطة كاميرات كان يرتديها ضباط السجن.

وأظهر الفيديو السجين الأمريكي، وهو مقيد اليدين، ثم يقوم أحد حراس السجن بإدخال قطعة قماش في فمه. ون ثم يتعرض المعتقل للضرب على أيدي عدة ضباط عدة مرات لينتهي الأمر به مقتولا.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن عملية تشريح الجثة أظهرت أن السجين روبرت بروكس (43 عاما) توفي اختناقا بسبب ضغط على الرقبة .

وقد تسبب هذا الفيديو طرد جميع موظفي السجن المتورطين في القضية والذي بلغ عددهم 14.