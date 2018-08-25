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فيديو صادم.. طفل يدخن “الزطلة” ويشرب “الكحول” !!

أخبار الجزائر
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فيديو صادم.. طفل يدخن “الزطلة” ويشرب “الكحول” !!
بقلم سميرة.ل

صدم فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”، الكثير من المتتبعين، الذين لم يصدقوا ما شاهدوه.

ويظهر الفيديو، طفل يدعى إسحاق في سيارة، كان برفقة إمرأة، رجح كثيرون أنها والدته، كانت تسأله أسئلة أكبر من عمر الطفل.
حيث سألته حسب ما يظهره الفيديو، عن نوع المشروب الذي يشربه ليجيبها “البيرة”، وهي نوع من أنواع المشروبات الكحولية.
كما سألته ماذا تأكل ليجيبها “الحمرا”، وسألته أيضا عن السجائر التي يدخلها ليجيبها “الزطلة”.
ليكون هذا الفيديو شاهدا على جريمة أخرى تقترف في حق البراءة والطفولة.


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