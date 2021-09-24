فيديو صادم.. عجوز تكفل أبناءها المرضى في منزل آيل للسقوط بوهران

في فيديو تقشعر له الأبدان، وقفت قناة “النهار” على حال عجوز تبلغ من العمر 70 عاما. تكفل أبناءها المرضى في منزل آيل للسقوط بوهران.

وقالت “منذ زواجي وأنا أقطن بهذا البيت كان حالنا ميسورا وزوجي يعمل لدى شقيقه. إلا أنه وبعد توقفه عن العمل ساء حالنا. خاصة بعد وفاة أحد أبنائي وإصابة آخرين بمرض ألزمهم الفراش”.

وأضافت “ابنتي كانت في صحة جيدة، ومرضها كان مفاجأ، حيث وبعد أخذها للمستشفى وإجراء التشخيص. أخبرنا الطبيب أن كليتها اليمنى توقفت عن العمل، ومنذ 5 سنوات وهي طريحة الفراش”.

أما ابني –تضيف الحاجة- فهو مصاب بداء السكري وفي يوم من الأيام استيقظ صباحا ولم يستطع الوقوف على قدميه. بعد إصابته بانتفاخ، ولحد الساعة لم أستطع تشخيص حالته أو أخذه للطلب بسبب حالتي المادية المزرية.

وتابعت “لا أحد يعيلنا إلا بعض المحسنين. رغم أنه لدي عائلة وزوجي لديه عائلة ويعلمون بحالنا إلا أنه لا حياة لمن تنادي. أمنيتي الوحيدة أن أرى أبنائي بصحة جيدة”.

وحسب ما روته الحاجة لقناة “النهار”، فقد توجهت إلى السلطات المعنية. إلا أنه لحد الساعة لم يتم التكفل بحالتها. وناشدت الحاجة الجهات الوصية إلى التكفل بحال أبناءها المرضى، وعلاجهم لأنهم أملها الوحيد في حياتها.