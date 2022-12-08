فيديو صادم.. فرنسا تحذر بشأن مواعيد تصريح الإقامة

يواجه العديد من المواطنين الجزائريين صعوبات في تجديد تصاريح إقامتهم في فرنسا. حيث إذا لم يتمكنوا من الحصول على موعد لتجديد تصاريح إقامتهم. فإن الإعلانات التي تقدم خانات زمنية بشكل غير قانوني تتضاعف على الويب. وهذا على وجه الخصوص مقابل مبالغ طائلة.

لتجنب طوابير طويلة أمام المحافظات للحصول على تصريح إقامة أو تجديده، تتم جميع الإجراءات عبر الإنترنت.

لكن الكثير من الناس يفشلون في العثور على جهة موثوقة. لدرجة أن هذه التعيينات يتم الاتجار بها على الإنترنت.

وقد أدت ندرة الخانات الزمنية المعروضة إلى ظهور ظاهرة ضخمة غير مسبوقة. لإعادة البيع على الإنترنت للمواعيد في المحافظات الفرنسية، مما يشكل حركة مرور حقيقية.

من خلال تحقيق أجرته FranceInfo، كشف هذا الأخير عن الاحتيال الذي قام بها أشخاص على الإنترنت بشكل غير قانوني.

في الواقع، أشار تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي بالفعل إلى تجارة موازية. ناجمة عن ندرة الأماكن التي توفرها المحافظات في فرنسا.

بالنسبة لـ CIMADE ، التي تدافع عن مصالح الرعايا الأجانب. فإن الحكومة الفرنسية مسؤولة عن عدم تأمين برامجها بشكل كافٍ. مما تسبب في إعادة بيع هذه التعيينات بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، اتصلت FranceInfo ، بأحد هؤلاء التجار الذين يقودون هذه الشبكة أسعاره للحصول على موعد.

في الواقع، وفقًا لهذا الموعد، يمكن أن يتراوح السعر من 500 إلى 1000 أورو.

من جهته، أفاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، أنه تم إحباط 170 مليون محاولة منذ عام 2020.

كما يذكر أن كل محاولة احتيال لوحظت على مستوى المحافظات في فرنسا ، هي موضوع شكوى منهجية.