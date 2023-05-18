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قناة النهار

فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة

بقلم قناة النهار
فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة
أمن
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فيديو صادم لأشخاص يعتدون على تاجر من خارج الولاية بالنعامة

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