فيديو صادم للغاية.. هجوم أحد كلاب الاحتلال الصهيوني على مسنة فلسطينية

أظهرت مشاهد مسربة صادمة للغاية لحظة هجوم أحد كلاب جيش الاحتلال الصهيوني على مسنة فلسطينية. في قطاع غزة وتحديداً في مخيم جباليا شمال القطاع بهدف إجبارها على النزوح من منزلها .

وتعرضت السيدة لهجوم وحشي من كلب بوليسي تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورغمًا عن إصرار الجنود على إخلاء منزلها، صمدت المسنة ورفضت المغادرة مخيم جباليا. إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا الكلب عليها أثناء نومها، مما تسبب لها في إصابات خطيرة، بما في ذلك النزيف والكسور.

وتصف السيدة المعاناة التي تعرضت لها قائلة: “أطلقوا الكلب عليّ وأنا نائمة في بيتي… تعرضت للنهش وكسور”. وتابعت: “لديّ إصابات خطيرة… هاجمت الكلاب التابعة للاحتلال المنطقة مرارًا”.

وحصد المقطع عشرات الملايين من المشاهدات عبر مواقع التواصل. وتم تداوله بشكل كبير ليفضح جرائم هذا الجيش النازي الذي يدعي الأخلاق في كل مناسبة إجرامية.