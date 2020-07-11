فيديو صادم لمصاب جزائري.. هذا حجم الضرر الذي يسببه كورونا للرئتين

نشرت العيادة الطبية الإلكترونية الونشريس، فيديو صادم لحجم الضرر الذي يسببه فيروس كورونا للرئتين.

ونشرت العيادة على صفحتها بفيسبوك أنها قامت بتشخيص حالة مشتبه بإصابتها بكوفيد 19.

وأظهرت أشعة السكانار حجم الضرر الكبير الذي فعله الفيروس بالرئتين، أين قدرت نسبة الإصابة ما بين 50 % إلى 75 %.

وأشارت العيادة أنه تم إستشفاء الحالة من أجل إجراء لها تحاليل البيسيار PCR بمخبر باستور.

ودعت العيادة الى الحيطة والحذر وعدم الإستهتار والتهور، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.

https://web.facebook.com/172069922867660/videos/748194669264202/